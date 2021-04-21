Çorlu'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu
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Çorlu'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu

Çorlu'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 1300 aileye gıda yardımında bulundu.

Çorlu'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 1300 aileye gıda yardımında bulundu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin unutmadığı belirtildi.

Ramazan ayı dolayısıyla TOBB'un 800, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ise 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan birlik ve beraberlik içinde yaşamayı sağlayan en büyük değerin yardımlaşma olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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