ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI
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ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 150 polisin katılımıyla, 'Huzur- Güven 59' uygulaması yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 150 polisin katılımıyla, 'Huzur- Güven 59' uygulaması yapıldı. Ekipler yaptığı uygulamada vatandaşı maske takmaları konusunda uyararak kimli kontrolü yaptı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 'Huzur- Güven 59' uygulaması yaptı. İlçe genelinde 20 ekip, 150 polis tarafından yapılan uygulamada ekipler, metruk binaları kontrol edip vatandaşın şikayetlerini dinledi. Vatandaşların ekiplere en çok araçların trafikte yüksek sesle müzik açmalarından rahatsız oldukları yönünde şikayetçi oldukları öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca, sokakta şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolü yaptı.

ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI
ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI
ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI
ÇORLU'DA HUZUR GÜVEN UYGULAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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