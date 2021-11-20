Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması - Haberler
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Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katıldığı 'Huzur 59' uygulaması gerçekleştirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katıldığı 'Huzur 59' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada üzerlerinde uyuşturucu bulunan ve aranması olan 4 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede 500 polisin katılımıyla 'Huzur 59' asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışları ile belirli noktalarda uygulama noktaları oluşturdu. Noktalarda araçlar arandı, kusurlu görünen araç sürücülerine ceza kesilirken eksik evrakları olan 5 araç trafikten men edildi. Sokaklarda kimlik kontrolü ile genel bilgi taraması yapan polis ekipleri üzerinde satışa hazır uyuşturucu bulunan 2 kişi ile aranması olduğu belirlenen 2 kişi olmak üzer e4 kişi gözaltına alındı. Polis, maskesiz gezen vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

Çorlu'da 'Huzur 59' uygulaması

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