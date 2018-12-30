Çorlu'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil aküsü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye ve Turan mahallerinde otomobil aküsü hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi şüpheli olarak belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliler D.V, B.Y. ve Ö.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Kaynak: AA