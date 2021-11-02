Çorlu'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çorlu KOM ekipleri, ilçede önceden belirlenen bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramada 3 dongle şeklinde flash bellek, 3 box kutusu ve 2 bilgisayar ile gümrük kaçağı olduğu belirtilen 45 cep telefonu ve 73 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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