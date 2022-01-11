Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden kamyonetin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden kamyonetin çarptığı motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Site Özer Sokak üzeri Atatürk Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Kurşun Caddesi istikametine geri hareket eden Mehmet A. yönetimindeki kamyonet, kurye Ali T'nin üzerinde beklediği motosiklete çarptı.

Çarpışma sonrası motosikletten fırlayan genç sürücü, kahvehanenin önüne yuvarlandı. Yaralanan motosikletli Ali T. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpan sürücü Mehmet A'nın yapılan sorgulamasında ise aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada

Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada

Çorlu'da görünmez kaza: O anlar kamerada

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

 Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

 19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title