Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21.08.2019 23:50
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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