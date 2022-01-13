Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında içeride mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında içeride mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir genç sarıldığı yaralı arkadaşını, "Sana söz veriyorum, bir şey olmayacak" sözleriyle teselli etti.

Olay, Çorlu Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda deposu içerisindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun tamamını sardı. İçeride mahsur kalan bir kişi kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında içeride mahsur kalan Efe B., Çorlu itfaiye ekiplerinin canla başla yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.

DUYGU DOLU ANLAR

Ambulansa götürüldüğü sırada arkadaşına sarılan Emre Baloğlu, "Vallahi bir şey olmayacak sana söz veriyorum, bir şey olmayacak" sözleri duygulandırdı.

Yangında yaralanan Efe B. ve Barkın B. olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposundaki yangında can pazarı: 2 yaralı

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title