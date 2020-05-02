Çorlu'da geceyi şimşekler aydınlattı
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Çorlu'da geceyi şimşekler aydınlattı

Çorlu'da geceyi şimşekler aydınlattı
02.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanan kentte geceyi şimşekler aydınlattı.

Sağanak yağmur uyarısı yapılan şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Yoğun gök gürültüsü altında başlayan sağanak yağmur kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Çorlu'nun caddelerini şimşekler aydınlattı. Bir süre etkili olan yağmurun ardından sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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