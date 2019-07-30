Çorlu'da fuar açılışı

Çorlu'da Çorlu Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Çorlu Alışveriş Fuarı açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni sanayi sitesindeki fuar açılışında yaptığı konuşmada, Çorlu ilçesinin çok önemli bir konumda olduğunu ve bu fuarın bölgede ciddi bir potansiyele hitap edeceğini anlattı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, iki fuarın bir arada yapılmasının çok daha mantıklı olduğunu dile getirdi.

Fuarların Çorlu'ya getiri sağlarken, bölgeye hitap edeceğini de belirten Sarıkurt, "İlçemizde her yıl düzenlenen tarım fuarı bu yıl alışveriş fuarı ile bir araya getirilerek geniş bir yelpazeye yayıldı. İlçemiz ve bölgemiz için çok önemli olan bu fuarın ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sembolik açılış kurdelesi kesilirken, fuar alanında bulunan yaklaşık 200 çadır gezilerek satılan ürünler ile tarım aletleri incelendi.

Törene CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Candan Yüceer, Çorlu Kaymakam Vekili Sıtkı Zehin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA