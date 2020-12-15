Çorlu'da fırtına; eğitim uçuşları iptal

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Çorlu'da. fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Atatürk Bulvarı eski devlet hastanesinin bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlık Kıyıköy beldesindeki balıkçılar denize açılamadı. Kıyıköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şaban Turan, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Havanını fırtına karayel olması nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Havaların düzelmesini bekleyeceğiz. Havalar düzelince tekrar balığa acıkacağız. Şuanda sarıkanat bol bereketli güzel inşallah böyle gider" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN