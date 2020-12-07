Çorlu'da filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi gönüllüleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid) mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi gönüllüleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid) mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Filyasyon ekipleri, test sonuçları pozitif çıkan kişilerin temaslı olduğu kişileri ve yakınlarının evlerini tespit ediyor.

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi gönüllülerinin de destek verdiği filyasyon ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve evlerinde tedavileri devam eden hastalara ilaçlarını da götürüp teslim ediyor.

Ekipler, temaslı olduğu düşünülen ve test yapılması gereken kişilerin testleri de yine adreslerinde yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel