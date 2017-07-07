Çorlu'da Fetö/pdy Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu'da 2 şüpheli gözaltına alındı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerince Çorlu'da 4 kişi anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması ile gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturmaya istinaden şüpheli İ.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanarak gözaltına alınmasının istenilmesi ile harekete geçen Çorlu KOM ekipleri şüpheliyi Çorlu'daki evinde gözaltına aldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturmaya istinaden şüpheli H.İ.A. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanarak gözaltına alınmasının istenmesi üzerine de Çorlu KOM ekipleri düzenledikleri operasyonda şüpheli H.İ.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ