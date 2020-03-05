Çorlu'da FETÖ operasyonu

05.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:28

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda bir kişi terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu ilçesinde yakalanan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA