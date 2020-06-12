Çorlu'da evinde Hint keneviri ele geçirilen zanlı yakalandı
Çorlu ilçesinde bir kişinin evinde Hint keneviri ele geçirildi.
12.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:43
Çorlu ilçesinde bir kişinin evinde Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alipaşa Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu imalatında kullanılan Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı.
Ekipler arama kararı ile evde yaptıkları aramada 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Polis, ev sahibi O.Ş.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA