Çorlu'da Ev Yangını

Çorlu'da çıkan yangında yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.



Nusratiye Mahallesi Derman Sokak'ta Selahattin Kuşli'ye ait tek katlı gecekondu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Etraftaki vatandaşlar, itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.