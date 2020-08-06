Çorlu'da eski tavuk çiftliğinde yangın Çorlu ilçesinde kullanılmayan atıl durumdaki bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu ilçesinde kullanılmayan atıl durumdaki bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şahpaz Mahallesi'nde, kullanılmayan eski tavuk çiftliğinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası binada maddi hasar oluştu

Kaynak: AA