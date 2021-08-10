Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı
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Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı

Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okulun binasının yıkımına başlandı.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okulun binasının yıkımına başlandı.

Marmara Denizi'nde 2 yıl önce merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 3 katlı Çorlu Ortaokulu'nun binası hasar gördü. Tekirdağ Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede duvarlarında çatlaklar oluşan okul binası için yıkım kararı alındı. Alınan kararın ardından kullanılmayan okul binasının yıkımına bugün başlandı. Bugün okulun çatısındaki kiremitler söküldü. Okulun çevresinde önlem alınırken, yıkımın 21 gün süreceği belirtildi.Okul binasının yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonu yapılacağı bildirildi.


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Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı
Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı
Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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