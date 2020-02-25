Çorlu'da "çekçek" ile hurda toplayanlara izin yok
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Çorlu'da "çekçek" ile hurda toplayanlara izin yok

Çorlu ilçesinde, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla hurda toplayan kişilere izin verilmiyor.

25.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:26
Çorlu'da

ilçesinde, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla hurda toplayan kişilere izin verilmiyor.

ekipleri, Omurtak Caddesi ile ana arterlerde gerçekleştirdiği denetimlerde "çekçek" diye tabir edilen bazı el arabalarına el koydu.

Çekçek sahipleri ile ekipler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yasalara aykırı olarak çekçeklerle taşımacılık yapanlara karşı çalışma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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