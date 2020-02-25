Çorlu'da "çekçek" ile hurda toplayanlara izin yok
Çorlu ilçesinde, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla hurda toplayan kişilere izin verilmiyor.
Çorlu ilçesinde, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla hurda toplayan kişilere izin verilmiyor.
Zabıta ekipleri, Omurtak Caddesi ile ana arterlerde gerçekleştirdiği denetimlerde "çekçek" diye tabir edilen bazı el arabalarına el koydu.
Çekçek sahipleri ile ekipler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yasalara aykırı olarak çekçeklerle taşımacılık yapanlara karşı çalışma başlatıldığını söyledi.
Kaynak: AA