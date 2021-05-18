Çorlu'da bir şüpheli polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçtı
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Çorlu'da bir şüpheli polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçtı

Çorlu'da bir şüpheli polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçtı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorlu ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Polisi gören şüpheli E.Ö, elindeki ruhsatsız tabanca, 1 gram eroin, 5 gram bonzai ve dolu fişekleri yere atıp kaçtı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Cemaliye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar Hint keneviri ele geçirdi, şüpheli A.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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