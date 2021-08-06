Çorlu'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli S.D'nin üzerinde yaptığı aramada 41 gram eroin, 2,65 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirdi.

Şüpheli, yaşı küçük olduğu için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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