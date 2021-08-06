Çorlu'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli S.D'nin üzerinde yaptığı aramada 41 gram eroin, 2,65 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirdi.
Şüpheli, yaşı küçük olduğu için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel