Çorlu'da bir evdeki koltuk döşemelerinde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
08.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:26
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda koltuk döşemelerine gizlenmiş 11,23 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.
Olayla ilgili A.D. ve Z.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA