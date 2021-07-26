Çorlu'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Çorlu'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Çorlu'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda bir çorabın içerisine gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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