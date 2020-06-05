Çorlu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Çorlu ilçesinde çıkan yangında bir binanın çatısı zarar gördü.
05.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:40
Çorlu ilçesinde çıkan yangında bir binanın çatısı zarar gördü.
Nusratiye Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan binada, çatı kaplaması yapılırken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu binanın çatısı zarar gördü.
Bazı site sakinleri, itfaiye ekibine, geç geldikleri ve araçlarındaki suyun bittiği iddiasıyla tepki gösterdi.
Kaynak: AA