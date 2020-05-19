Çorlu'da bando konser verdi Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bando konser verdi.

Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bando konser verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Havuzlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bando marşlar seslendirdi.

Konseri vatandaşlar ilgiyle izledi.

Çorlu Belediyesinin bir yetkilisiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bir zabıta memuru arasında yaşanan tartışma sonucu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konser alanını terk etti.

Kaynak: AA