Çorlu'da "Atatürk Evi" törenle açıldı

Çorlu ilçesindeki "Atatürk Evi" törenle açıldı.

Çorlu ilçesindeki "Atatürk Evi" törenle açıldı.

Geçen yıl 10 Kasım'da Çorlu Belediyesi tarafından temeli atılan, hayırsever iş insanları ve vatandaşların da maddi destek verdiği Atatürk Evi'nin yapımı tamamlandı.

Omurtak Caddesi'ndeki Atatürk Evi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün hatırasını yaşatmaktan ve gelecek kuşaklara aktarmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutan olduğunu dile getiren Sarıkurt, "Onun en büyük ideali, Türk ulusunun en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Memleketin mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davası idi." dedi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel