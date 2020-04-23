Çorlu'da Atatürk anıtına çelenk sunuldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100.yıldönümü dolayısıyla Çorlu'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100.yıldönümü dolayısıyla Çorlu'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtına Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından çelenk sunulması ile başlayan törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmenler katıldı.

Törende sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar da yapıldı ve törene katılanlar sosyal mesafeye uygun davranıldı.

Törenin ardından konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını daha coşkulu kutlamak isterdik ama maalesef tüm dünyayı saran korona virüs tedbirlerimizi alarak çelenk koymayı gerçekleştirdik. İnşallah gelecek bugünkü coşkunun da üzerine ekleyerek gerçekleştireceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA