Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Hava şartlarının elverdiği günlerde şehrin farklı noktalarındaki asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, son olarak Nusratiye Mahallesi Alipaşa Caddesi'nde asfalt serim çalışması ile kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 182 ton sıcak asfalt ve 100 ton tüvenan malzemesi kullanıldı. Alipaşa Caddesi'nde ayrıca kaldırım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hava şartları elverdiği sürece farklı mahallelerde asfalt serim, tamir ve kaldırım çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA