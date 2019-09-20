Çorlu'da asfaltlama çalışmaları

20.09.2019 14:20

Çorlu ilçesinde asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir program belirlediklerini ve bu program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmaların yaya ve araç trafiğinin en sakin olduğu gece saatlerinde yapıldığını anlatan Sarıkurt, "Gündüz yapılan asfaltlama çalışmalarında bazı yollar ve sokaklar trafiğe kapatılıyor. Bundan yayalar da olumsuz etkileniyor. Bunun önüne geçmek için asfaltlama çalışmalarımızın büyük bölümünü gece yapıyoruz. Böylece kimseye engel olmuyoruz." dedi.

Sarıkurt, 20 personel ve birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda 950 ton asfaltın serildiğini bildirdi.

Kaynak: AA