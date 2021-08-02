Çorlu'da asayiş uygulaması yapıldı
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Çorlu'da asayiş uygulaması yapıldı

Çorlu'da asayiş uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince "Huzur- Güven 59" denetimleri gerçekleştirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince "Huzur- Güven 59" denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve 150 polisin katıldığı denetimlerde, park, bahçe, toplu bulunulan yerler ve metruk binalar kontrol edildi.

Denetimlerde kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yapıldı.

Maske takmayan vatandaşların uyarılarak maskelerini takmalarının sağlandığı denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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