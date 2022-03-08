Çorlu'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polis ekipleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde denetleme yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

M.M. gözaltına alındı.

Çorlu'da makaron operasyonu

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda binlerce boş ve dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda içi dolu ve boş makaron olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

Baskında, 45 bin içi tütün ile doldurulmuş makaron, 320 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli Y.A. ve O.T. gözaltına alındı.