Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da asayiş

Çorlu'da bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Havuzlar Mahallesi'nde denetimlerine devam eden polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurarak inceledi.

K.Y.'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli polis merkezine götürüldü.

75 bin makaron ele geçirildi

Çorlu'da polis 75 bin adet dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirdi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin İstanbul istikametinden girişine oluşturulan denetim noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler aramada 75 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli H.O. ve K.D. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Ruhsatsız Silah, Polis, Çorlu, Güncel, Haberler

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