Çorlu'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde tabanca ele geçirildi.

Zafer Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli M.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirilen M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki boş bir arsada uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, içinde metruk bir ev bulunan boş arsada yaptığı aramada 129 gram bonzai buldu.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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