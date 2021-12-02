Çorlu'da asayiş
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şeyhsinan Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir şüpheliyi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve buna ait dolu fişek ele geçirilen A.A. gözaltına alındı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada 18 gram eroin, 0,30 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli B.K. gözaltına alındı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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