Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şeyhsinan Mahallesi'nde polis ekipleri, şüpheli Ç.U.'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir evde yapılan aramada 73 gram eroin, 24 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli F.M. gözaltına alındı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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