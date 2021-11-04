Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir otomobilde 70 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir otomobilde 70 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Esentepe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine M.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Aramada, 70 santimetre uzunluğunda kılıç bulundu.

Kılıca el koyan polis, M.T.'yi işlemler için polis merkezine götürdü.

Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği denetimlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis, şüpheli E.A'nın üst aramasında 14 gram uyuşturucu buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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