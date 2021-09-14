Çorlu'da asayiş - Haberler
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Çorlu'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 30 adet dolu fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili S.K. ve O.D gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, bir eve yapılan baskında 200 gram eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 410 lira ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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