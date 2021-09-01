Çorlu'da asayiş
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Çorlu'da asayiş

Çorlu'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Havuzlar Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli C.Ö.'yü durdurdu.

Üzerinde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, kaçan şüpheli İ.K. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin kaçarken yere attığı çorapta 43 gram eroin ve 80 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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