Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde bandrollü ürün doğrulama denetiminde 7,5 kilogram kıyılmış tütün ve dolu makaron ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bandrollü ürün doğrulama denetiminde 7,5 kilogram kıyılmış tütün ve dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak'taki bir iş yerine denetlemeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 7,5 kilogram açık kıyılmış tütün ve 143 paket içi dolu makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde, bir şüpheliyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında çorabın içine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.A. gözaltına alındı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel