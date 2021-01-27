Çorlu'da asayiş
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Çorlu'da asayiş

27.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:28
Çorlu'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir sürücünün park etmek için durdurduğu aracından montu, telefonu ve parası çalındı.

Çorlu ilçesinde bir sürücünün park etmek için durdurduğu aracından montu, telefonu ve parası çalındı.

Silahtarağa Mahallesi'nde K.C. aracını park etmek için durdurdu. Bu sırada bir kadın aracın sağ kapısını açarak mont, cep telefonu ve bir miktar parayı alıp kaçtı.

Polis, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

İş yerinden hırsızlık

Cemaliye Mahallesi'nde B.O. sabah iş yerine geldiğinde LED tv, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve bu cihaza bağlı LED ekranların yerinde olmadığını fark etti.

B.O. polisi arayarak şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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