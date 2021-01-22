Çorlu'da asayiş
22.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:45
Çorlu ilçesinde asayiş uygulamalarında 2 şüpheli yakalandı.
Çorlu ilçesinde asayiş uygulamalarında 2 şüpheli yakalandı.
Nusratiye Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu A.D'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 dolu fişek ele geçirdi.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde de A.O'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel