Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da Asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Çorlu'da Asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cemaliye ve Hıdırağa mahallelerinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada H.L'nin üzerinde 15 gram eroin, F.Ş'nin 22 gram esrar, K.L'nin üzerindeyse 13 tane uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et