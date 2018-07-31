Çorlu'da Asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cemaliye ve Hıdırağa mahallelerinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada H.L'nin üzerinde 15 gram eroin, F.Ş'nin 22 gram esrar, K.L'nin üzerindeyse 13 tane uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.