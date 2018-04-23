Çorlu'da Asayiş
Çorlu'da bir kişinin üzerinde 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Çorlu'da bir kişinin üzerinde 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
B.P'nin üzerinde arama yapan ekipler, 50 gram bonzai maddesi buldu.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi
Çorlu'da bir otomobilde 19 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 19 şişe kaçak içki bulundu.
Olayla ilgili R.Y. gözaltına alındı.
Çorlu'da esrar ele geçirildi
Çorlu'da bir kişinin üzerinde 40 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
D.G'nin üzerinde arama yapan ekipler, 40 gram esrar buldu.
Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.