Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da, polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir miktar kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 11 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı.



Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de şüpheli Y.F'nin üzerinde 35 gram bonzai, M.A'nın üzerinde de 22 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheliler gözaltına alındı.