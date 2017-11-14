Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir iş yerinde 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 190 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi B.L, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çorlu'da esrar ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinde 130 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



H.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, 130 gram esrar buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da uyuşturucu hap ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinde 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



G.Ş'nin üzerinde arama yapan ekipler, 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.