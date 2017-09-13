Çorlu'da Asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde 65 gram eroin ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



B.Y.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 65 gram eroin ele geçirdi.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da kaçak sigara ele geçirildi



Çorlu'da bir iş yerinde 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi M.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



- Çorlu'da uyuşturucu hap ele geçirildi



Çorlu'da bir kişide 160 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



H.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, 160 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.