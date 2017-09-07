Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da iki ayrı iş yerinde 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa ve Muhittin Mahalleleri'ndeki iki ayrı iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 440 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahipleri B.F. ve S.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





Çorlu'da eroin ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 30 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



H.L.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 30 gram eroin buldu.





Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.