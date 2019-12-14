Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

14.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32
Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, apartmanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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