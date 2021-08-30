Çorlu'da Aleyna Tilki konser verdi

Çorlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Aleyna Tilki konser verdi.

Çorlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Aleyna Tilki konser verdi.

Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen konser öncesi, Tilki'nin ekibi ile belediye yetkilileri arasında 'güvenlik önlemleri' ile ilgili tartışma yaşandı.

Daha sonra sahneye çıkan Tilki, sevilen eserlerini seslendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı konuşmada, böyle bir tabloyu çok özlediklerini söyledi.

Güzel bir etkinlikte vatandaşlarla birlikte olmanın kendisini de mutlu ettiğini belirten Sarıkurt, "Bu tabloyu hep birlikte çok özlemişiz. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusu ebedi baş komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden bağlı, güzel insanların yaşadığı Çorlu'daki kıymetli hemşerilerim, hepiniz konserimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak bizleri de inanılmaz mutlu ve memnun ediyor." dedi.

Öte yandan konsere katılan çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel