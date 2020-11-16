Akrabasını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sapığa 26 yıl hapis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde istismar ettiği gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Basına kapalı görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti sanık V.T'yi 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Avukat Merve Uçanok, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustostan beri bir hukuk mücadelesi verdiklerini ve bu mücadeleyi kazandıklarını belirtti.

Verilen karardan mutlu olduklarını ifade eden Uçanok, "Emre hayattayken bu hukuk savaşını başlatmıştı. Geç oldu belki ama bugün adalet sağlandı. Emre aramızda yok belki ama bugün adalet sağlandı. Bu yüzden Emre'miz mezarında rahat uyusun. Gerçekten de bu dava bütün mağdur çocuklara umut ışığı olsun. Bunu canı gönülden diliyorum." dedi.

KARAR SONRASI MAĞDURUN AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Emre Y, akrabası V.T. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla geçen yıl Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, aynı yıl nisan ayında intihar etmişti. Emre Y'nin intiharının ardından sanık Vedat T. "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin